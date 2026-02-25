Тульскую область атаковали украинские БПЛА
Миляев: силы ПВО уничтожили два беспилотника в Тульской области
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство Тульской области. Угрозу нейтрализовала система ПВО.
Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате падения фрагментов БПЛА пострадавших нет.
«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника», — написал Миляев в Телеграм-канале.Губернатор добавил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не выявлено. Он также добавил, что в регионе сохраняется опасность БПЛА.
Ранее ВСУ атаковали Брянскую область. В результате удара беспилотника пострадали два человека.