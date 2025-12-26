Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на территорию Волгоградской области

26 декабря 2025, 00:34

Фото: iStock/Alones Creative

В ночь с 25 на 26 декабря подразделения противовоздушной обороны РФ отражают атаку беспилотников ВСУ на территорию Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.