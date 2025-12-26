Силы ПВО отражают атаку украинских дронов на территорию Волгоградской области
В ночь с 25 на 26 декабря подразделения противовоздушной обороны РФ отражают атаку беспилотников ВСУ на территорию Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
В настоящий момент пострадавших или разрушений объектов не зафиксировано. Сведения о количестве сбитых беспилотных летательных аппаратов пока не приводятся.
25 декабря в 23:24 по московскому времени представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Он пояснил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал 53-летнего мирного жителя в Глушковском районе Курской области. Пострадавший получил осколочные ранения головы, рук и ног средней степени тяжести.
