Российские силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 83 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пятьдесят шесть — над Крымом, семь — над Воронежской областью, семь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, четыре — в Курской области, два — в Краснодарском крае, один — в Астраханской области и один — в Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
