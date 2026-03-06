ВСУ переводят опытных связистов в штурмовые подразделения

06 марта 2026, 07:12

Фото: iStock/Irina Piskova

В последние дни в украинских силовых структурах наблюдается тревожная тенденция. По информации РИА Новости, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ принимает решение о массовом переводе опытных связистов в штурмовые подразделения. Это касается даже военнослужащих преклонного возраста.