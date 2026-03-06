ВСУ переводят опытных связистов в штурмовые подразделения
В последние дни в украинских силовых структурах наблюдается тревожная тенденция. По информации РИА Новости, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ принимает решение о массовом переводе опытных связистов в штурмовые подразделения. Это касается даже военнослужащих преклонного возраста.
Источники агентства сообщают, что такая мера связана с нехваткой личного состава. В условиях текущих боевых действий командование ищет способы восполнить потери. На передовую отправляют не только связистов, но и пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных граждан. По словам информатора, продолжительность жизни таких военнослужащих на передовой не превышает нескольких суток.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
