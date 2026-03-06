Мужчина и ребенок пострадали в результате удара ВСУ по Севастополю
12-летнего мальчика госпитализировали с осколочным ранением головы после удара ВСУ по Севастополю. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.
Инцидент произошел на улице Ефремова. Помимо ребенка, ранения получил взрослый мужчина. Сведения о состоянии здоровья и степени тяжести травм пострадавших уточняются.
Развожаев добавил, что фрагменты сбитых БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию в Севастополе. По этой причине часть города осталась без света. Проблемы наблюдаются в Ленинском и Нахимовском районах, на улице Жидилова и генерала Мельника.
Ранее стало известно о новом обмене военнопленными между Россией и Украиной. Самолеты с освобожденными солдатами ВС РФ приземлились в Подмосковье.
