Мужчина и ребенок пострадали в результате удара ВСУ по Севастополю

Фото: iStock/maxim4e4ek

12-летнего мальчика госпитализировали с осколочным ранением головы после удара ВСУ по Севастополю. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.



Инцидент произошел на улице Ефремова. Помимо ребенка, ранения получил взрослый мужчина. Сведения о состоянии здоровья и степени тяжести травм пострадавших уточняются.

Развожаев добавил, что фрагменты сбитых БПЛА повредили газовую трубу и подстанцию в Севастополе. По этой причине часть города осталась без света. Проблемы наблюдаются в Ленинском и Нахимовском районах, на улице Жидилова и генерала Мельника.

Ранее стало известно о новом обмене военнопленными между Россией и Украиной. Самолеты с освобожденными солдатами ВС РФ приземлились в Подмосковье.

