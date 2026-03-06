В Харьковской области обнаружен подземный город ВСУ

06 марта 2026, 07:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным «Спартак» рассказал о находке во время операции по взятию населенного пункта Графское в Харьковской области. Российские бойцы выявили крупную сеть подземных тоннелей, которые использовали украинские военные. Об этом пишет РИА Новости.





Во время проведения мероприятия по зачистке местности штурмовая группа столкнулась с неожиданным и упорным сопротивлением со стороны противника, который, казалось, заранее подготовился к встрече.





«Наш пулеметчик среагировал на попытку врага обойти нас с тыла и успешно отработал», — отметил «Спартак».