ВСУ свозили иностранных наемников на полигон в Красноармейске
В Красноармейске в ДНР, на полигон у шахты «Красноармейская Западная», боевики ВСУ активно доставляли иностранных наёмников, сообщил РИА Новости беженец Валерий Дрига.
Он видел, как смуглых мужчин загружали в военные машины. По его словам, это происходило несколько раз. В каждую группу входило около 30-40 человек. Иностранцы находились в полном обмундировании.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
