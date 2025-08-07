RT: Украина исключила из обменных списков около 1000 своих военнопленных

07 августа 2025, 12:47

Фото: istockphoto / Diy13

RT опубликовал список из примерно 1000 украинских военнопленных, которых, по данным издания, официальные власти Украины исключили из обменных списков без объяснения причин. Эти люди остаются в плену на территории России, некоторые — с 2022 года.





Родственники пленных заявляют о бездействии Киева и обвиняют руководство страны в избирательном подходе к обменам. 6 августа украинские пленные направили петицию Владимиру Зеленскому с призывом вернуть их домой.

«Почему же вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее, чем выбирать по 50—100 "особых" человек в месяц. Нас здесь тысячи!» — подчеркнули украинские пленные.