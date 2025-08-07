RT: Украина исключила из обменных списков около 1000 своих военнопленных
RT опубликовал список из примерно 1000 украинских военнопленных, которых, по данным издания, официальные власти Украины исключили из обменных списков без объяснения причин. Эти люди остаются в плену на территории России, некоторые — с 2022 года.
Родственники пленных заявляют о бездействии Киева и обвиняют руководство страны в избирательном подходе к обменам. 6 августа украинские пленные направили петицию Владимиру Зеленскому с призывом вернуть их домой.
«Почему же вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее, чем выбирать по 50—100 "особых" человек в месяц. Нас здесь тысячи!» — подчеркнули украинские пленные.RT приводит истории пленных, которых, как утверждается, забыли украинские власти. Среди них — 42-летний пулемётчик Виталий Драган из Винницы, попавший в плен летом 2024 года. Его родственники не могут добиться ни выплат, ни информации о его судьбе.
Схожая ситуация у 38-летнего пограничника Андрея Ховхуна, взятого в плен в апреле 2022 года, и стрелка Петра Лензиона, ошибочно числящегося погибшим, хотя он находится в плену с января 2024-го.
Многие из пленных рассказывают, что были мобилизованы насильно — прямо с улиц, с рабочих мест, без подготовки и экипировки. Они утверждают, что в рядах ВСУ царит коррупция, командиры оставляют бойцов без поддержки, а отказы от боевых заданий наказываются отправкой на передовую без оружия.
Некоторые военнопленные, включая офицеров и механиков, призвали соотечественников избегать участия в боевых действиях, заявив, что украинское командование «выбрасывает солдат как ненужный ресурс».
Отдельное внимание в материале RT уделено рассказам военнопленных о бардаке на передовой. Командиры, по их словам, бросают бойцов, а сами подразделения страдают от нехватки медикаментов и снаряжения. Некоторые мобилизованные попадали в плен после того, как их безоружными отправляли на позиции в качестве «наказания» — за неповиновение или бытовые конфликты.
Сообщается, что украинская сторона до сих пор не проявила инициативы по возвращению этих военнопленных, несмотря на обращения их семей и общественные петиции.