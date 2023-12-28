Украинские и российские солдаты вместе спели «Катюшу» в зоне спецоперации

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Военный эксперт Влад Шурыгин в своем телеграм-канале опубликовал видео, где украинские солдаты подхватили песню «Катюша», которую пели российские военные.
Военнослужащие ВС РФ находились в лесу неподалеку от позиций врага. Они окликнули украинских солдат и начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». Они крикнули украинским бойцами, а те в ответ начали петь «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой».
Ранее сообщалось, что бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который сформирован из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» приняли первый бой с ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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