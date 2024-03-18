ВСУ отправили в Работино недооснащенную бригаду

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Украинским войскам недостает военных бригад, которые имели бы качественное оснащение. Об этом пишет журнал Forbes.
«Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад. У Киева недостаточно новых подразделений, чтобы провести ротацию войск», — говорится в статье.
Издание привело в пример, когда в район села Работино в Запорожской области украинское командование отправило подразделение, которое не было оснащено танками. Издание считает, что нехватка тяжелой техники у данной бригады появилась после провального летнего контрнаступления ВСУ. Теперь Украине Киеву сложно равноценно обеспечить все подразделения, заключил автор статьи.
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