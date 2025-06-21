Российские силовики узнали пароли от почты командующего ВСУ на сумском направлении
Российские силовики узнали пароли от основной почты нового командующего группировкой ВСУ на сумском направлении, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представителя силовых структур.
Оказалось, что почтовый ящик украинского военачальника Олега Апостола был зарегистрирован на российском сервере.
«Раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная — Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича», — обратили внимание информаторы.
Представитель силовых структур уточнил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины жалуются в социальных сетях на невозможность приобрести налбуфин (сильнодействующее обезболивающее средство) в аптеках Украины. Сейчас этот препарат можно купить лишь по рецепту.