В США раскрыли, как украинский конфликт повлиял на мир
Применение беспилотников (БПЛА) в украинском конфликте изменило ход современных боевых действий и ознаменовало собой появление нового компонента их ведения, сообщило издание The National Interest (NI).
Издание уточнило, что беспилотники быстро превращаются в «четвертый столп» ведения современных военных конфликтов. Они меняют подход к тактике, обороне и военную структуру способами, которых не было с момента появления танков и самолетов.
Со слов журналистов, НАТО еще лишь занимается изучением того, как беспилотные летательные аппараты можно использовать в качестве части линии обороны, в то время как «Россия готовится к еще большему расширению роли БПЛА в ведении боевых действий».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский призвал союзников Киева к новой модели помощи для усиления украинского оборонного производства. По информации журналистов, Владимир Зеленский призвал союзников на Западе выделить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине в наращивании производства оружия.
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