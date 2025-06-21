В США раскрыли, как украинский конфликт повлиял на мир

21 июня 2025, 16:59

NI: применение БПЛА на Украине изменило ход современных боевых действий

Фото: iStock/ NiseriN

Применение беспилотников (БПЛА) в украинском конфликте изменило ход современных боевых действий и ознаменовало собой появление нового компонента их ведения, сообщило издание The National Interest (NI).