Reuters: Зеленский попросил союзников Киева выделять по 0,25 процентов ВВП
Владимир Зеленский призвал союзников Киева к новой модели помощи для усиления украинского оборонного производства, сообщило агентство Reuters.
По информации журналистов, Владимир Зеленский призвал союзников на Западе выделить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине в наращивании производства оружия.
При этом отмечалось, что Киев собирается уже летом подписать первые соглашения о передаче технологий для экспорта оружейного производства. В числе государств, с которыми ведутся переговоры, числятся Германия, Великобритания, Канада, Норвегия, Дания и Литва.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в военных кругах для ускорения процесса мобилизации. Газета Financial Times уточнила, что что таким образом он пытается решить проблему с острой нехваткой новобранцев.
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