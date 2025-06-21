Захарова: режим Зеленского представляет все большую угрозу России и иным странам
Киевский режим представляет все более значительную угрозу для РФ и даже стран, с которыми Украина на словах пытается выстроить диалог. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала появление беспилотников ВСУ в небе над Казахстаном. Ее комментарий появился на сайте министерства.
«Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», — подчеркнула дипломат.
Россия решительно осуждает пролет десятков беспилотников Вооруженных сил Украины через воздушное пространство Казахстана для ударов по РФ, уточнила Захарова.
Со слов официального представителя МИД России, украинским властям безразлична территориальная целостность иных государств, которую «они все чаще нарушают».
Мария Захарова отметила, что Москва призывает все профильные международные структуры отреагировать на такую провокацию и публично дистанцироваться от режима Владимира Зеленского и его «западных кураторов»