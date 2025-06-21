Захарова: режим Зеленского представляет все большую угрозу России и иным странам

21 июня 2025, 20:03

Мария Захарова (Фото: Телеграм @MID_Russia)

Киевский режим представляет все более значительную угрозу для РФ и даже стран, с которыми Украина на словах пытается выстроить диалог. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала появление беспилотников ВСУ в небе над Казахстаном. Ее комментарий появился на сайте министерства.







«Случившееся в очередной раз доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности в рамках ОДКБ», — подчеркнула дипломат.