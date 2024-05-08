Российские системы ПВО сбили очередной БПЛА над Белгородской областью

Фото: istockphoto/aapsky
Пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Отмечается, что за сутки это уже седьмой дрон ВСУ, уничтоженный над регионом либо подавленный средствами радиоэлектронной борьбы. Территория Белгородской области постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Регион и областной центр живут в режиме прифронтовой полосы.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.
Читайте также:
МО РФ: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Беспилотник ВСУ атаковал склад топлива на ж/д станции под Воронежем
Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом
Александр Бойцов