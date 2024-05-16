В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ

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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 650 наемников из 49 стран, которые участвуют в военных действиях на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время часть иностранных наемников арестована, другие объявлены в розыск.
Уголовное преследование ведется в отношении 658 боевиков, уточнили в СК РФ.
Прежде сообщалось, что польский наемник, который воевал на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Это произошло после того, как командование ВСУ и боевые товарищи бросили его на поле боя в Крынках. Последние новости читайте в материале «Радио 1».
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Уголовное преследование ведется в отношении 658 боевиков, уточнили в СК РФ.
Прежде сообщалось, что польский наемник, который воевал на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Это произошло после того, как командование ВСУ и боевые товарищи бросили его на поле боя в Крынках. Последние новости читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова