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В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ

16 мая 2024, 10:52
Фото: istockphoto/breakermaximus

Фото: istockphoto/breakermaximus

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении 650 наемников из 49 стран, которые участвуют в военных действиях на территории Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время часть иностранных наемников арестована, другие объявлены в розыск.

Уголовное преследование ведется в отношении 658 боевиков, уточнили в СК РФ.



Прежде сообщалось, что польский наемник, который воевал на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Это произошло после того, как командование ВСУ и боевые товарищи бросили его на поле боя в Крынках. Последние новости читайте в материале «Радио 1».

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