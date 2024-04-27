Российские снайперы спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часов Яра

Фото: istockphoto/Three Spots
Автомобиль с женщиной и двумя детьми, направлявшимися из Часов Яра к родственникам в ЛНР, подвергся ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Беженцев спасла снайперская группа уссурийских десантников.
Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, предоставив видеокадры работы российских бойцов. Уточняется, что в результате артиллерийского огня и атак беспилотников автомобиль был уничтожен. В этот момент неподалёку оказалась снайперская группа ВДВ из Уссурийска, возвращавшаяся с боевого задания.
Российские бойцы мгновенно взяли под защиту женщину и двух её детей. Они завели дымовую завесу, чтобы сбить с толку операторов украинских FPV-дронов, укрыли беженцев, использовав складки местности, и стали вести прицельный огонь по беспилотникам. Несколько снайперов тем не менее получили ранения.
Затем к ним приехал командир снайперской группы на автомобиле и эвакуировал на нём женщину и детей. Попутно он прикрывал эвакуацию сослуживцев и сбил прицельным огнём из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе. Беженцы и российские солдаты благополучно добрались до расположения войск РФ. Раненым, в том числе несовершеннолетнему мальчику, была оказана медицинская помощь. Сейчас беженцы находятся в медицинском учреждении, их здоровью и жизни ничто не угрожает.
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Российские бойцы мгновенно взяли под защиту женщину и двух её детей. Они завели дымовую завесу, чтобы сбить с толку операторов украинских FPV-дронов, укрыли беженцев, использовав складки местности, и стали вести прицельный огонь по беспилотникам. Несколько снайперов тем не менее получили ранения.
Затем к ним приехал командир снайперской группы на автомобиле и эвакуировал на нём женщину и детей. Попутно он прикрывал эвакуацию сослуживцев и сбил прицельным огнём из стрелкового оружия несколько дронов-камикадзе. Беженцы и российские солдаты благополучно добрались до расположения войск РФ. Раненым, в том числе несовершеннолетнему мальчику, была оказана медицинская помощь. Сейчас беженцы находятся в медицинском учреждении, их здоровью и жизни ничто не угрожает.
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Александр Бойцов