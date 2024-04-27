Российские снайперы спасли из-под обстрела ВСУ семью беженцев из Часов Яра

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Автомобиль с женщиной и двумя детьми, направлявшимися из Часов Яра к родственникам в ЛНР, подвергся ударам украинской ствольной артиллерии и дронов-камикадзе. Беженцев спасла снайперская группа уссурийских десантников.