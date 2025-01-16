Российские солдаты ликвидировали в Песчаном наемников ВСУ

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Солдаты российской армии ликвидировали боевиков отдельного штурмового батальона ВСУ «Скала», в рядах которого присутствовали наемники. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на бойца подразделения «Бросок Кобры» Ивана Мозгова с позывным «Восток».
«Противник был, были наемники. Нашли опознавательные флаги Польши, Болгарии», — рассказал военный.
Ликвидация боевиков произошла при освобождении населенного пункта Песчаное на покровском направлении. Сам Мозгов является солдатом штурмовой роты 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона «Медведи» группировки «Центр».
По словам бойца российской армии, противник пользовался исключительно оружием НАТО. При этом Мозгов похвали врага за оказанное им сопротивление, в частности за стратегию в ходе боя. Осуществить успешный штурм удалось благодаря туманной погоде.
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Иван Мусатов