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Российские тяжелые огнеметные системы провели удачные атаки на командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Колодези на Краснолиманском направлении.
Об этом сообщил главный представитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.
Зыбинский также добавил, что подразделения российской группировки «Запад» улучшили свое положение на переднем крае на Купянском направлении.
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«Российские войска, используя тяжелые огнеметные системы, успешно атаковали командный пункт 211-й механизированной бригады ВСУ в районе Колодезей», — отметил он.
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Артем Кузьмин