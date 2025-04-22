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Во время пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным и действовавшего с 19 по 21 апреля, украинские войска использовали этот период для переброски дополнительных сил в Запорожскую область. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, противник переместил свои подразделения на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта. В частности, на линию фронта прибыли специализированные группы, обученные западными специалистами, которые занимаются управлением ударными дронами и оснащены современным оборудованием.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова