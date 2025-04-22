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В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ

В зоне СВО уничтожили капитана 505-го батальона морской пехоты ВСУ Колосницына
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

В зоне специальной военной операции был ликвидирован капитан роты отдельного 505-го батальона морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын. Об этом сообщается на официальной странице подразделения в социальной сети.
В публикации отмечается, что морская пехота понесла тяжелую утрату.

«Наш офицер, командир роты огневой поддержки капитан Игорь Колосницын, погиб при выполнении боевого задания», — говорится в публикации.

По информации источников, Колосницын был убит 17 апреля. Подразделение выражает соболезнования родным и близким погибшего.

По данным РИА Новости, основанным на информации Министерства обороны России, украинские вооруженные силы понесли значительные потери в первые три месяца 2025 года. В общей сложности более 138 тысяч человек погибли. Кроме того, за этот период ВСУ утратили почти 2,5 тысячи танков, а также более десяти тысяч беспилотных летательных аппаратов.

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
22 апреля 2025, 07:48

Фото: iStock/e-crow

Вечером 21 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вновь продемонстрировали свою эффективность, уничтожив 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это событие произошло в период с 20:00 до 06:00 мск, когда дежурные силы ПВО вступили в бой с дронами, пытавшимися атаковать стратегически важные объекты, сообщили в МО РФ.
Наибольшее количество сбитых дронов — пять — было зафиксировано над территорией Республики Крым. Кроме того, три беспилотника были нейтрализованы над Белгородской областью, а два — над Орловской областью.

Ситуация в приграничных и центральных регионах страны остается напряженной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои попытки атаковать российские территории с помощью дронов, что подчеркивает актуальность и важность работы сил ПВО. Несмотря на постоянные угрозы, российские военные показывают высокую степень готовности и профессионализма, перехватывая большинство летательных аппаратов противника.

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Украинские войска перебросили силы в Запорожскую область во время перемирия
Рогов: ВСУ перебросили спецгруппы с ударными дронами в Запорожскую область
22 апреля 2025, 07:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Во время пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным и действовавшего с 19 по 21 апреля, украинские войска использовали этот период для переброски дополнительных сил в Запорожскую область. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, противник переместил свои подразделения на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта. В частности, на линию фронта прибыли специализированные группы, обученные западными специалистами, которые занимаются управлением ударными дронами и оснащены современным оборудованием.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Боец ВС РФ: под Красноармейском уничтожены наемники ВСУ из Португалии
22 апреля 2025, 06:08

Фото: iStock/zabelin

Как рассказал командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф», под Красноармейском в ДНР были уничтожены наемники ВСУ из Португалии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы уже подгоревшие», — поделился российский военный с агентством.

Как отметил «Миф», иностранные наемники ВСУ воюют без опознавательных знаков. У них хорошее вооружение и подготовка, в отличии от штатных подразделений украинской армии. Как правило, иностранцы экипированы оружием НАТО.

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В Нижнем Новгороде выброшенные письма бойцам СВО доставят на передовую
22 апреля 2025, 06:06

Фото: iStock/Drazen Zigic

Найденные на свалке в Нижнем Новгороде письма бойцам СВО будут отправлены на передовую. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра поддержки военнослужащих.
«Невозможно наблюдать со стороны за историей с выброшенными письмами студентов бойцам СВО. Координационный центр по поддержке военнослужащих, действующий на базе Дома народного единства, доставит и передаст треугольники с добрыми пожеланиями лично в руки нижегородским военнослужащим. Доведем до финала дело, которое кто-то бросил», — передает telegram-канал Дома народного единства.

Письма направят на передовую в ближайшее время гуманитарным конвоем. Они были написаны студентами строительного техникума Нижнего Новгорода накануне Нового года.

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Украинские военные боятся стрелкового боя
Солдат ВС РФ Халяфиев: бойцы ВСУ боятся стрелкового боя
22 апреля 2025, 05:22

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные боятся стрелкового боя и предпочитают бросать свои позиции. Об этом рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки «Центр» Денис Халяфиев.
«Мы шли по посадкам, зашли в населенный пункт Преображенка и выбивали врага из дома в дом. Заходили с гранатами, конечно, и с огнестрельным оружием. В этот раз из гранатомета не отрабатывали, заходили с гранатами, выбивали окна, закидывали гранаты и двоечками заходили в дом. Они боятся стрелкового боя. Большинство сдавали свои позиции и уходили», — говорит Халяфиев в опубликованном ролике Минобороны РФ.

Ведомство сообщило об освобождении пункта Преображенка 17 апреля. По признанию командира штурмовой роты Надемьяна Ильбулова, в ходе операции российские войска воспользовались погодными условиями. В районе был дождь и туман, в связи с чем солдаты вошли в Преображенку малыми группами по двум маршрутам.

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