В зоне СВО ликвидировали командира элитного подразделения ВСУ

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В зоне специальной военной операции был ликвидирован капитан роты отдельного 505-го батальона морской пехоты ВСУ Игорь Колосницын. Об этом сообщается на официальной странице подразделения в социальной сети.
В публикации отмечается, что морская пехота понесла тяжелую утрату.
По информации источников, Колосницын был убит 17 апреля. Подразделение выражает соболезнования родным и близким погибшего.
По данным РИА Новости, основанным на информации Министерства обороны России, украинские вооруженные силы понесли значительные потери в первые три месяца 2025 года. В общей сложности более 138 тысяч человек погибли. Кроме того, за этот период ВСУ утратили почти 2,5 тысячи танков, а также более десяти тысяч беспилотных летательных аппаратов.
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«Наш офицер, командир роты огневой поддержки капитан Игорь Колосницын, погиб при выполнении боевого задания», — говорится в публикации.
По информации источников, Колосницын был убит 17 апреля. Подразделение выражает соболезнования родным и близким погибшего.
По данным РИА Новости, основанным на информации Министерства обороны России, украинские вооруженные силы понесли значительные потери в первые три месяца 2025 года. В общей сложности более 138 тысяч человек погибли. Кроме того, за этот период ВСУ утратили почти 2,5 тысячи танков, а также более десяти тысяч беспилотных летательных аппаратов.
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Дарья Осипова