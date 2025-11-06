ВС России уничтожили технику и склад ВСУ на Константиновском направлении
В районе Константиновки операторы беспилотников «Южной» группировки провели успешную операцию. Об этом пишет РИА Новости.
Они заметили несколько бронеавтомобилей противника, которые двигались к передовым позициям. После передачи координат артиллеристам и операторам FPV-дронов, цели успешно уничтожили вместе с находившимися в них военнослужащими.
Дальнейшее наблюдение за местностью выявило наземный робототехнический комплекс и склад материально-технических средств противника. Операция продемонстрировала эффективность использования современных технологий в боевых условиях.
