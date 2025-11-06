Достижения.рф

ВСУ переходят на новый мессенджер

ВСУ переводят рабочее общение в мобильное приложение Sonata
Фото: iStock/reflection_art

Командиры Вооруженных сил Украины получили указание внедрить мобильное приложение Sonata среди личного состава. Об этом пишет РИА Новости.



Каждому военнослужащему выдадут персональный QR-код для активации, который привязан к индивидуальной учётной записи.

Производитель Sonata — украинская компания Dolya Communication Systems. Она является партнером американской корпорации Motorola Solutions и входит в американско-украинский деловой совет. Организация получила полномочия на экспорт и импорт товаров военного назначения. Среди основных клиентов компании находятся ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины.

Дарья Осипова

