ВСУ переходят на новый мессенджер
Командиры Вооруженных сил Украины получили указание внедрить мобильное приложение Sonata среди личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
Каждому военнослужащему выдадут персональный QR-код для активации, который привязан к индивидуальной учётной записи.
Производитель Sonata — украинская компания Dolya Communication Systems. Она является партнером американской корпорации Motorola Solutions и входит в американско-украинский деловой совет. Организация получила полномочия на экспорт и импорт товаров военного назначения. Среди основных клиентов компании находятся ВСУ, СБУ и Нацгвардия Украины.
Ранее сообщалось, что более 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света из‑за повреждения линии электропередачи.
Читайте также: