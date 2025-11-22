В Совфеде указали на вероятность провокаций со стороны Киева
Мирный план США может быть сорван из-за провокаций со стороны киевского режима. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, российские власти ежедневно ожидают от Украины деструктивных шагов. При этом сенатор подчеркнул, что Москва должна быть готова к любому повороту событий, чтобы киевские власти не достигли желаемого результата.
Сенатор добавил, что режим Зеленского потерял доверие даже у своих кураторов и спонсоров, пытаясь скрыть провалы с помощью агрессивных кампаний по реабилитации ключевых фигур, замешанных в правонарушениях.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Зеленскому последствиями, если тот отвергнет мирный план.
Читайте также: