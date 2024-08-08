Российские Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на скопление ВСУ в Курской области

Видео: Минобороны РФ
Российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб ФАБ-500 на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На кадрах – уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России», — пояснили в Минобороны РФ.
Уточняется, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударили авиационными средствами поражения по военной технике противника, сконцентрированного в Курской области.
Для этого использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.
Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего истребители вернулись на аэродром базирования.
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Элина Позднякова