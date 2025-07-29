Российские танкисты одолели в схватке два танка ВСУ
РИАН: Экипаж танка ВС РФ на дистанции 50 метров одолел в схватке два танка ВСУ
Экипаж российского танка одержал победу в ближнем бою против двух украинских танков на дистанции всего 50 метров. Бой произошел в населенном пункте Елизаветовка (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».
По словам танкиста, при движении в направлении Новоалександровки (ДНР) командир роты предупредил о вражеской технике.
«Продолжили движение, начал уже поворачивать в посадку (...) И встретились с танком противника на расстоянии 50 метров. Мой экипаж успел выстрелить самый первый», — вспоминал собеседник агентства.Первый танк ВСУ получил пять попаданий осколочно-фугасными снарядами и полностью сгорел. Второй украинский танк, получив повреждения, сумел отступить с поля боя.
Ранее сообщалось, что водитель погиб в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ. Дрон повредил автомобиль, когда в нем был мирный житель.