Российские танкисты одолели в схватке два танка ВСУ

29 июля 2025, 03:13

РИАН: Экипаж танка ВС РФ на дистанции 50 метров одолел в схватке два танка ВСУ

Фото: iStock/dr_evil

Экипаж российского танка одержал победу в ближнем бою против двух украинских танков на дистанции всего 50 метров. Бой произошел в населенном пункте Елизаветовка (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал командир танка 5-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».





По словам танкиста, при движении в направлении Новоалександровки (ДНР) командир роты предупредил о вражеской технике.





«Продолжили движение, начал уже поворачивать в посадку (...) И встретились с танком противника на расстоянии 50 метров. Мой экипаж успел выстрелить самый первый», — вспоминал собеседник агентства.