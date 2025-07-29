Мужчина умер после того, как целый месяц ничего не ел и пил только пиво
44-летний житель Таиланда Тависак Намвонгса скончался после того, как месяц пил только пиво. Мужчина не употреблял никакой пищи и отказывался принимать лекарства. Об этом сообщает издание Pulzo.
Сын-подросток обнаружил отца без сознания на полу дома по возвращении из школы. Он вызвал скорую помощь и полицию. Медики оперативно прибыли, но спасти жизнь мужчины не удалось. В жилище погибшего повсюду стояли десятки открытых пивных бутылок. Они были расставлены так, что оставляли лишь узкий проход для передвижения по дому.
По словам юноши, на протяжении месяца отец отказывался от еды и лекарств, игнорируя предложения горячей пищи, и употреблял только алкоголь.
Считается, что до такого состояния мужчину довел развод: отец подростка тяжело переживал расставание. Впав в депрессию, он пил лишь пиво. Подобная «диета» истощила организм мужчины и привела к гибели.
20 июля «Радио 1» передавало, что в России резко подорожало пиво. В первом квартале 2025 года средний чек на пиво вырос во всех категориях упаковки. Такая тенденция, по словам экспертов, отмечается на фоне общего сокращения числа покупателей пива.
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