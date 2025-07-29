Мужчина умер после того, как целый месяц ничего не ел и пил только пиво

29 июля 2025, 01:25

Pulzo: В Таиланде 44-летний мужчина месяц питался только пивом и умер

Фото: iStock/etienne voss

44-летний житель Таиланда Тависак Намвонгса скончался после того, как месяц пил только пиво. Мужчина не употреблял никакой пищи и отказывался принимать лекарства. Об этом сообщает издание Pulzo.