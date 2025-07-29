БПЛА ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке и повредил стекла в здании
Беспилотник ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Также поступила информация, что больше 150 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке, Макеевке и Ясиноватой в результате атаки ВСУ.
«Предварительно, среди повреждений (в бизнес-центре Донецка) — остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение», — передает РИА Новости.На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотного аппарата с элементами микросхем. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.