Российские танкисты пресекли попытку ВСУ закрепиться под Харьковом

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Российские танкисты группировки войск прикрытия границы блокируют попытик Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться под Харьковом и в приграничной зоне, сообщил РИА Новости командир танкового батальона.
«Противник подходит ближе к границе и начинает окапываться. Чтобы предотвратить окапывание противника, мы наносим ему огневое поражение, чтобы он не мог закрепиться на этом месте», – объяснил он.
Танкисты атаковали позиции ВСУ под Харьковом. Во время первого выстрела оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) передал поправку координат, и следующим выстрелом цель была уничтожена.
Ранее российские бойцы успешно эвакуировали с передовой первый танк Abrams. В скором времени он будет представлена на выставке на Поклонной горе.
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Александр Климов