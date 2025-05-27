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Командир танкового батальона с позывным «Алтай» рассказал, как его экипаж устроил хаос на позициях ВСУ при выполнении боевого задания в зоне спецоперации.
Первый бой российского танкиста случился под Каменкой в ДНР. Взвод «Алтая» смог прорвать три линии окопов ВСУ, а также уничтожить шесть машин и два расчёта ПТУР противника.
Тогда бойца наградили орденом Мужества.
В общей сложности на счету «Алтая» порядка двух тысяч боевых выездов. Он выполняет боевые задачи в рядах 60-й бригады 5-й армии группировки «Восток». А все мужчины в его семье были танкистами.
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«Одна машина зашла в деревню, начала там хаос устраивать. Они к этому готовы не были, начали подтягивать резервы, просто мимо нас проскакивали, останавливались, недоумевая, свои это или не свои, а на них уже смотрела 125-ка... В посадке хаос начинается, противник к нам сам выбегает с посадки, потому что там всё горит, начинаем их расстреливать из пулемёта», — рассказал «Алтай» в беседе с RT.
Тогда бойца наградили орденом Мужества.
В общей сложности на счету «Алтая» порядка двух тысяч боевых выездов. Он выполняет боевые задачи в рядах 60-й бригады 5-й армии группировки «Восток». А все мужчины в его семье были танкистами.
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Элина Позднякова