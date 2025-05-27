Фото: iStock/breakermaximus
Британский наемник Том Филлипс, служивший на стороне Вооруженных сил Украины и работавший в Главном управлении разведки (ГУР) украинского Минобороны, скончался на территории Украины.
Как сообщает газета inews, МИД Соединенного Королевства подтвердил информацию о его смерти, однако не раскрыл подробностей.
Филлипс, бывший солдат британской армии, присоединился к украинским силам незадолго после начала конфликта в 2022 году. Один из его товарищей по службе отметил, что Филлипс состоял в спецподразделении и делился рассказами о сложной обстановке на передовой. Друзья также сообщили, что он страдал от психических проблем, усугубленных небоевой травмой, из-за которой он практически потерял возможность ходить. Обстоятельства его смерти остаются неясными.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО
Филлипс, бывший солдат британской армии, присоединился к украинским силам незадолго после начала конфликта в 2022 году. Один из его товарищей по службе отметил, что Филлипс состоял в спецподразделении и делился рассказами о сложной обстановке на передовой. Друзья также сообщили, что он страдал от психических проблем, усугубленных небоевой травмой, из-за которой он практически потерял возможность ходить. Обстоятельства его смерти остаются неясными.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Жители приграничья Польши и Литвы массово покидают регион на фоне угрозы со стороны России
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА
Путин заявил, что РФ вынудили начать СВО
Дарья Осипова