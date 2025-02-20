Дроны ВСУ атаковали город на Кубани

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Дроны ВСУ ударили по Славянску-на-Кубани Краснодарского края, пишет Mash. Местные жители уточнили, что в городе работает противовоздушная оборона, в небе слышали три взрыва.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация республики. Украинские боевики регулярно атакуют приграничные российские территории.
Сегодня журналисты Shot проинформировали, что ВСУ готовятся наступать на Брянском направлении. В Кремле вопрос по этому поводу переадресовали в Минобороны России.
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Сегодня журналисты Shot проинформировали, что ВСУ готовятся наступать на Брянском направлении. В Кремле вопрос по этому поводу переадресовали в Минобороны России.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — говорил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, какого российского артиста внесли в базу «Миротворца» на Украине.
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Никита Кротов