ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена пленными с РФ

Фото: iStock/dzika_mrowka
ВСУ нанесли удар по последнему действующему пункту, где происходил обмен пленными и телами погибших военных между Россией и Украиной. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, украинская сторона нанесла удар по пункту обмена пленными ракетами от РСЗО «Град». Две из них поразили таможенный пункт Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области.
При вражеской атаке были ранены три человека. Все они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Само здание частично разрушилось.
Этот атакованный объект был последним действующим пунктом, на котором проходили обмены пленными и телами погибших военных между конфликтующими странами.
Читайте также:
ВСУ ударили ракетами по Макеевке в ДНР, есть пострадавшие
В Краснодарском крае дроны ВСУ атаковали Ильский НПЗ
БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн
При вражеской атаке были ранены три человека. Все они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Само здание частично разрушилось.
Этот атакованный объект был последним действующим пунктом, на котором проходили обмены пленными и телами погибших военных между конфликтующими странами.
Читайте также:
ВСУ ударили ракетами по Макеевке в ДНР, есть пострадавшие
В Краснодарском крае дроны ВСУ атаковали Ильский НПЗ
БПЛА ВСУ ударили по двум машинам в Курской области — Хинштейн
Элина Позднякова