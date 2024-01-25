Военный эксперт Сивков оценил эффективность «куполов безопасности»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать над всеми важными промышленными и стратегическими объектами в России «купола безопасности» для защиты от атак БПЛА. С просьбой рассмотреть такую возможность и оценить затраты, необходимые для создания куполов, депутат обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Заместитель президента РАРАН, военный эксперт Константин Сивков в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением на этот счёт. По словам специалиста, о подобных «куполах безопасности» речь зашла не в первый раз.
Однако для того, что полностью защитить российские стратегические объекты от атак вражеских беспилотников, потребуются дополнительные силы, заключил военный эксперт.
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«Это один из подходов. Для обороны каждого конкретного объекта «купол» надёжен», — уверен Сивков.
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Диана Аванесян