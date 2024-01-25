Военный эксперт Сивков оценил эффективность «куполов безопасности»

В ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные. Об этом сообщил заместитель командира взвода, боец ВС России с позывным Лева, интервью опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.