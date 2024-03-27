ВС РФ уничтожили позиции ВСУ по наводке подпольщиков

Фото: iStock/Jakub Laichter
«Русский Херсон» вычислил артиллерийскую установку и группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра м передал данные российским военным, после чего по украинским позициям был нанесен удар. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена. Более того, с помощью данных организации «Русский Херсон», наша армия нанесла точный удар по группе операторов БПЛА противника», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что подпольщики смогли обнаружить и задержать пособника Украины Сергея Голика из посёлка Велетенское. Сальдо выразил уверенность в том, что его ожидает жёсткая расплата за совершенные преступления.
Читайте также:
«ВСУ сменили тактику на херсонском направлении»: Сальдо – о боевых действиях
Сальдо: Херсонские подпольщики устроили дерзкую диверсию против ВСУ
Сальдо: ВС РФ контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться
Элина Позднякова