ВС РФ уничтожили позиции ВСУ по наводке подпольщиков

«Русский Херсон» вычислил артиллерийскую установку и группу операторов дронов ВСУ на правом берегу Днепра м передал данные российским военным, после чего по украинским позициям был нанесен удар. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.