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Тем, кто собирается отправиться повоевать в составе ВСУ на Украину следует предварительно хорошенько подумать. Потенциальным наёмникам не стоит ожидать лёгких денег от службы в украинской армии.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила супруга погибшего наёмника из Колумбии по имени Лаура. Её муж не был ни военным, ни полицейским и не имел никакой специальной подготовки. По словам вдовы, его ослепила высокая зарплата — 15-20 миллионов песо (около пяти тысяч долларов США). На родине он таких денег заработать не мог.
Лаура возражала против поездки мужа на Украину, но переубедить его не смогла. После его гибели вдова долго не могла получить фотографии из морга, чтобы подтвердить личность мужа. Затем возникли сложности с перевозкой тела на родину для захоронения. Лаура призывает потенциальных наёмников хорошо подумать, прежде чем отправиться на Украину. Попасть туда легко, а вернуться гораздо сложнее, говорит она, в том числе и после смерти.
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Александр Бойцов