Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко в зоне СВО

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Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации суперснайпера Вооруженных сил Украины Владимира Основенко. Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.
«Сообщают, о ликвидации суперснайпера 241-ой бригады территориальной обороны (ТРО) Владимира Основенко из Киева», — пишет Татаринов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что украинского снайпера ликвидировали в населенном пункте Ивановское 7 марта.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на тернопольские СМИ сообщил о результатах точного авиаудара в Глухове, где ликвидировали специальное подразделение.
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Элина Позднякова