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Российские войска уничтожили три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма, передает ТАСС.
«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что артиллерийские подразделения поразили более 290 целей противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов.
Ранее газета Washington Post отметила, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно недооценил потери ВСУ с начала боевых действий с Россией.
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