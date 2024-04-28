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Российские военные ликвидировали три подразделения ВСУ

Военные Западной группировки ВС РФ ликвидировали подразделения ВСУ
28 апреля 2024, 06:01
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские войска уничтожили три подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма, передает ТАСС.
«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что артиллерийские подразделения поразили более 290 целей противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов.



Ранее газета Washington Post отметила, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно недооценил потери ВСУ с начала боевых действий с Россией.

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#владимир путин
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по заводу и отелю наемников в Николаеве
Подполье: ВС РФ нанесли удары по заводу и отелю наемников в Николаеве
28 апреля 2024, 06:32

Фото: iStock/:vadimrysev

Российские войска атаковали Cудостроительный завод имени 61 коммунара в Николаеве и гостиницу для англоговорящих наемников, передает РИА Новости со слов координатора николаевской подпольной организации Сергея Лебедева.
По его словам, на объекте жили и тренировались морские пехотинцы. Там же собирали беспилотники. Еще один теракт произошел в гостинице, где остановились более 20 англоговорящих иностранных наемников.

Лебедев также сообщил о неоднократных взрывах в Николаевском речном порту. По данным подпольщиков, месяц назад там проходили разгрузочно-погрузочные работы и была зафиксирована большая процессия грузовых автомобилей.

27 апреля, по словам координатора николаевского подполья, российские войска атаковали сосредоточение украинских войск в поселке Молодежное Херсонской области. В Белозерске было совершено нападение на магазин с бойцами украинской армии.

В тот же день, по словам Лебедева, российские войска атаковали периметр электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области.

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В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы
28 апреля 2024, 05:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Николаев на юге Украины произошел взрыв, передает «24-й канал».
«Около 04:00 утра (совпадает с мск) 28 апреля на юге объявили тревогу. Уже через полчаса жители Николаева услышали взрывы», – сказано в сообщении.

Какие-либо подробности на данный момент неизвестны.

Мэр города Александр Сенкевич подтвердил факт взрыва в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в Херсоне, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Где именно произошел взрыв, не уточнялось.

Также сообщалось о повреждении энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, с утра 27 апреля в Кривом Роге были зафиксированы перебои с водой.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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Главком ВСУ Сырский пришел в ярость из-за сдавшихся в плен боевиков
27 апреля 2024, 22:11

Фото: iStock/Diy13

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был вне себя от ярости из-за сдавшихся в плен украинских боевиков.
Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис на YouTube. Он подчеркнул, что когда такое масштабное соединение сдаётся — это большое событие.

По его словам, в середине апреля в деревне Водяное в плен сдались украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это привело в ярость генерала Сырского и он расформировал бригаду.

Ранее пленный боевик ВСУ Александр Иванащенко рассказал, что украинские солдаты хотели ликвидировать сдавшихся сослуживцев дронами. В результате их выводил российский спецназ.

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#всу
#вс рф
#спецоперация
#александр сырский
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Ефрейтор со сломанным ребром спас раненого командира от огня ВСУ
27 апреля 2024, 21:57

Фото: iStock/FelixRenaud

Александр с позывным «Викинг» в интервью RT вспомнил, как в ноябре 2023 года ему с несколькими ранениями пришлось вытаскивать с поля боя командира.
Все произошло за день до 38-го дня рождения ефрейтора. Его взвод вышел на передовую для штурма посёлка Степовое на Авдеевском направлении. Разделённый на три группы, взвод столкнулся с противником, который открыл на них огонь с земли и воздуха.

По словам «Викинга», силы были неравны, но бойцы отлично справились с ситуацией, поддерживая друг друга и штурмуя цель. В ходе боя «Викинг» сумел вырубить пулемётчика противника и при помощи гранатомёта отправив шесть «подарков» в сторону вражеских позиций.

Вскоре он получил сообщение, что командир взвода получил тяжелое ранение. «Викинг», несмотря на собственные травмы, пришёл ему на помощь. Он добрался до командира, снял с него бронежилет и отвёл его в безопасное место, где оказал первую помощь. Затем «Викинг» принял на себя руководство взводом и завершил поставленную задачу, удерживая позиции взвода.

На следующий день после битвы, Александр «Викинг» отметил свой день рождения в окопах, вместе со своими товарищами по оружию.

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Российский военный рассказал о зачистке Очеретино
27 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/Evgeny555

Командир взвода по прозвищу Ворон рассказал о зачистке освобождённого поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
По его словам, у украинских военных в поселке был значительный запас беспилотников, а американские боевые машины пехоты Bradley действовали по позициям Вооруженных Сил России.

Вечером ВСУ наносили удары кассетными боеприпасами и миномётами, добавил он. Ворон также отметил, что во время одного из уличных боёв российского военного почти взяли в плен.

«Мы отбились от трёх дронов, но четвёртый проник и пробил дверь. Пять человек были ранены», — поделился он.
В настоящее время раненые военные находятся на лечении в госпитале.

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Песков рассказал об участи Зеленского
Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена
27 апреля 2024, 21:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участь Владимира Зеленского уже определена.
Эту позицию он высказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Участь Зеленского однозначно предрешена», — сказал Песков.
При этом он не стал раскрывать свою мысль. Анонс этого интервью был опубликован в субботу в Telegram-канале журналиста. В этом анонсе обещается, что в воскресенье будет показано развернутое заявление пресс-секретаря президента РФ.

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#рф
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ВСУ применили спортивный самолёт против российского БПЛА «Орлан»
27 апреля 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Wirestock

Украинские военные применили старый советский спортивный самолёт Як-52 для перехвата российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10» в небе над Одесской областью.
На соответствующий ролик обратили внимание в телеграм-канале «Военный осведомитель». На записи виден спортивный самолёт, из которого ведётся стрельба по российскому дрону-разведчику. Скорее всего, в кабине за пилотом расположился автоматчик, который и вёл стрельбу. Использование легкомоторных тихоходных спортивных самолётов говорит о стремлении ВСУ максимально сэкономить средства противовоздушной обороны.

Спортивно-тренировочный Як-52 совершил свой первый полет в далёком 1979 году. Самолёт-моноплан с низко расположенным крылом оснащен девятицилиндровым двигателем М-14П мощностью 360 лошадиных сил. Максимальная скорость горизонтального полёта 270 километров в час.

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#дрон
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Опубликовано видео уничтожения бойцом ВС РФ дрона-камикадзе ВСУ мешком картошки
27 апреля 2024, 18:55

Фото: iStock/Naypong

Telegram-канал военных журналистов «Русская весна» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий уничтожает FPV-дрон Вооруженных сил Украины, используя обычный вещевой мешок.
Согласно сообщению канала, это произошло в Никольском, на территории Донецкой Народной Республики. Героем видео стал участник 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка, рядовой Хатамов, родом из Узбекистана.




Во время проведения эвакуации в населенном пункте, он столкнулся с атакой украинского беспилотника-камикадзе. Хатамов отразил нападение, бросив свой вещмешок в направлении дрона и повредив его лопасти. В результате управление аппаратом было потеряно, а сам боец получил незначительные ранения.

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#рф
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«Ничего не осталось!»: Украинский генерал Кривонос выругался в прямом эфире
27 апреля 2024, 18:52

Фото: istockphoto/undefined undefined

Украинские власти до сих пор не смогли построить военные заводы для того, чтобы обеспечивать армию всем необходимым. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала Newsroom он эмоционально возмутился тем, что в войсках уже существуют проблемы даже с патронами разного калибра. Отставной военный подчеркнул, что за время конфликта можно был построить не два и не три, а пять заводов по их производству, так как они сравнительно недорогие.

Если бы на Украине не воровали деньги, а вкладывались в военное производство, то такое предприятие обошлось бы в 25-30 миллионов долларов, но этих заводов нет и в помине, возмущался Кривонос.

«Простаивает огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!» — по-военному ёмко выразился генерал.

Военные действия не могут вестись только за счёт жизней солдат, продолжил он. А военнослужащие ВСУ уже давно жалуются на нехватку патронов для стрелкового оружия и снарядов, заключил Сергей Кривонос.

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