Российские военные находят женские украшения в личных вещах погибших боевиков ВСУ

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Женские золотые украшения находили в личных вещах погибших украинских боевиков в Угледаре. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
По его словам, подобных случаев множество. Шаман отметил, что данные находки могут означать только одно: ранее эти украшения были отобраны у мирных жительниц города.
В момент, когда в Угледар вошли ВС России, населенный пункт уже подвергался мародерству со стороны ВСУ, добавил замкомандира. Шаман заключил, что это подтверждают не только разграбленные дома, но и слова местных жителей.
Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.
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В момент, когда в Угледар вошли ВС России, населенный пункт уже подвергался мародерству со стороны ВСУ, добавил замкомандира. Шаман заключил, что это подтверждают не только разграбленные дома, но и слова местных жителей.
Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.
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Екатерина Коршунова