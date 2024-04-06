Власти Харькова сообщили о повреждении административных зданий в результате ночного удара

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате серии ударов, в городе оказались повреждены административные здания. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Серия взрывов в регионе прогремела минувшей ночью.
Прежде сообщалось, что после срабатывания сигналов оповещения о ракетной опасности, в Харькове прогремели взрывы. Минобороны РФ информацию об атаке ВС РФ не подтверждало.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ.Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«В результате ночного удара по Шевченковскому району повреждены (...) ряд административных зданий, АЗС, СТО», — написал мэр.
Прежде сообщалось, что после срабатывания сигналов оповещения о ракетной опасности, в Харькове прогремели взрывы. Минобороны РФ информацию об атаке ВС РФ не подтверждало.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удар по базе отдыха ВСУ.Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова