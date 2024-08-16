Фото: istock/Anna_Anikina
Бывшие военные Вооруженных сил Украины из отряда имени Максима Кривоноса провели совместную тренировку с российскими добровольцами в зоне спецоперации. Об этом информирует РИА Новости.
Боец отряда Кривоноса с позывным «Прометей» рассказал, что в плен его взяли при штурме в районе Авдеевки. Украинские военные не смогли дождаться помощи от командования и бросили их. По его словам, увидев, как к нему отнеслись военные ВС РФ, он убедился, что население Украины обманывают.
Второй боец отряда Кривоноса с позывным «Немо» рассказал, что полностью разочаровался в украинском командовании, их задача загнать военного на позиции и закрепиться на них.
Российские добровольцы признались, что такое взаимодействие для них — необычный опыт.
Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.
Читайте также:
«Умираем в окопах»: В Польше описали сценарий войны с РФ
На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области
Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
«Это для меня новинка (работа с БПЛА – ред.), но пришли хорошие ребята толковые, которые учат всему, что знают, то есть мне это интересно, не было возможности на той, к примеру, стороне даже попасть к БПЛА. То есть всех в пехоту, у всех на мясо, всех в окопы. А здесь чему-то новому учишься, очень интересно на самом деле», — рассказал он.
Второй боец отряда Кривоноса с позывным «Немо» рассказал, что полностью разочаровался в украинском командовании, их задача загнать военного на позиции и закрепиться на них.
«А какой ценой, выживешь — не выживешь, командира не интересует. Может, человек, который хочет тебе помочь, он не является врагом, а тот, кто отправляет тебя на бойню, – это и есть твой враг», — пояснил военный.
Российские добровольцы признались, что такое взаимодействие для них — необычный опыт.
Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.
Читайте также:
«Умираем в окопах»: В Польше описали сценарий войны с РФ
На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области
Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
Дарья Осипова