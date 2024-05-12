В ООН осудили удар ВСУ по жилому дому в Белгороде

Фото: istockphoto/Roman Novitskii
Организация Объединённых Наций выступает решительно против ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по Белгороду.
В разговоре с РИА Новости представитель международной организации подчеркнул, что ООН выступает против нападений на гражданские здания и объекты, где бы они не происходили.
В воскресенье, 12 мая, около 11:40 Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания обломка ракеты «Точка-У» в жилой десятиэтажный дом обрушился целый подъезд. На месте трагедии до настоящего времени работают спасатели МЧС, пытаясь найти выживших, которые могут ещё оставаться под завалами.
Читайте также:
Теракт в Белгороде: Сколько человек погибло и рухнут ли оставшиеся подъезды
Появились страшные кадры удара ракеты по десятиэтажному дому в Белгороде
Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде
Александр Бойцов