Российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом в Харькове

Фото: istockphoto/Zeferli
Российские войска атаковали объект военной инфраструктуры Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове. Удар был нанесён по складу с боекомплектом в районе Новая Бавария.
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. В разговоре с РИА Новости он уточнил, что удар был нанесён накануне, 4 мая, около 22:00. Харьковские коллеги подпольщика предали, что после прилёта пожар и детонация боеприпасов продолжались более двух часов. В район также приехало много машин скорой помощи.
Кроме того, Лебедев рассказал об ударах ВС России, зафиксированных в городе Балаклея в Харьковской области. Этот населённый пункт находится во второй линии обороны. Он используется ВСУ для ротации личного состава. Также был отмечен удар в Чугуеве, где находится крупный железнодорожный узел.
Читайте также:
Войска России нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»
Лебедев: ВС РФ ударили по местам расположения ВСУ на северной окраине Харькова
Подпольщик Лебедев рассказал об ударе ВС РФ по Кривому Рогу
Александр Бойцов