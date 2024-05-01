Войска России нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

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За последние 24 часа военные России нанесли удар по штабу оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг», сообщает Министерство обороны России.
По информации министерства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил атаковали штаб «Юг» ВСУ, а также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 112 районах, отметили в военном ведомстве.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что российские военные ударили по местам дислокации солдат ВСУ на северной окраине Харькова. А в ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами.
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Артем Кузьмин