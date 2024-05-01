Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Войска России нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

Войска России нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ «Юг»

01 мая 2024, 13:26
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

За последние 24 часа военные России нанесли удар по штабу оперативного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг», сообщает Министерство обороны России.


По информации министерства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российских вооруженных сил атаковали штаб «Юг» ВСУ, а также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 112 районах, отметили в военном ведомстве.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что российские военные ударили по местам дислокации солдат ВСУ на северной окраине Харькова. А в ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами.

Читайте также:

МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией РФ

ВС РФ уничтожили 14 иностранных наёмников ударом по Николаеву

В Харьковской области уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ и иностранных наёмников
#мо
#военные
#ночь
#бпла
#авиация
#всу
#солдат
#рф
#пво
Командир «Ахмата» ножом откапывал себя из-под завалов для спасения раненых
01 мая 2024, 14:13

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Командир одной из групп эвакуации батальона спецназа «Ахмат» на протяжении 14-ти часов с помощью одного только ножа откапывал себя из-под завалов после атаки ВСУ. Он знал, что ему необходимо спасти раненых из окружения.
Боец с позывным Кыпчак рассказал РИА Новости, что укрывался в одном из зданий, которое атаковал дрон ВСУ «Баба Яга». После трёх попаданий дом рухнул и солдат оказался под обломками. При себе был только нож, которым он и пробивал себе путь наружу. Он не ждал помощи, так как здание располагалось на открытой местности, и товарищи не могли прийти ему на выручку по простреливаемой территории.

После 14-ти часов усилий Кыпчак освободился из каменного плена и отправился выручать раненых товарищей. Он вывел группу практически с окружённой территории. Сослуживцы считают своего командира не только удачливым, но и очень сильным духом. Сам он убеждён, что Бог уберёг его именно потому, что он думал не о себе и своём спасении, а о своих товарищах по оружию, которые нуждались в помощи.

Читайте также:

Боец ВС РФ водрузил флаг бригады в центре Семеновки — видео

Боец, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся в зону СВО

Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов
#дом
#нож
#дрон
#здание
#новости
#сво
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Новости психбольницы»: Захарова оценила идею украинского министра о гендерном паритете
Захарова высмеяла идею украинского министра о гендерном равенстве на фронте
01 мая 2024, 13:56

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в рамках борьбы за гендерное равенство киевские власти будут привлекать больше женщин к разминированию территорий. Эту идею высмеяла официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам украинского министра, в настоящее время в разминировании участвуют только 30% женщин. Киевское руководство недовольно этой ситуацией и будет делать всё возможное для установления гендерного паритета.

Спикер российского МИД в своём телеграм-канале кратко и ёмко охарактеризовала это заявление: «Новости психбольницы». Мария Захарова также задалась вопросом, подсчитало ли украинское руководство погибших. Вдруг там тоже неравенство, а это, по мнению Киева, вопиющий непорядок.

Читайте также:

«Мрази»: Захарова высказалась про переговоры Киева и Брюсселя о мобилизации

Захарова ответила на предложение Блинкена о мирных переговорах по Уставу ООН

Захарова объяснила вето России на резолюцию США по ядерному оружию в космосе
#мид
#мария захарова
#заявление
#новости
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лебедев: ВС РФ ударили по местам расположения ВСУ на северной окраине Харькова
01 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/RamonCast

Российские силы нанесли удар по местам расположения украинских военных на северной окраине Харькова, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Прилетел ФАБ <…> это, скорее всего, Большая Даниловка», — рассказал Лебедев, передавая информацию, полученную от своих коллег.

По словам источников Лебедева, именно в этом районе располагается личный состав Вооружённых сил Украины.

Ранее Лебедев также сообщил, что ВС РФ ударили по ангару с украинской техникой в селе Дмитровка Николаевской области. По его словам, украинские источники утверждали, что в уничтоженных ангарах ничего не было, однако, «то, чего «не было» вывозили грузовиками», заключил Лебедев.

Читайте также:

Подполье: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области

Прозоров: трагедия в Одессе 2 мая 2014 года не была стечением обстоятельств

В Германии признали, что Россия прорвала оборону ВСУ в Донбассе
#сво
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине захотели легализовать ЧВК
В Верховной Раде предложили легализовать ЧВК на Украине
01 мая 2024, 12:58

На Украине появилась инициатива о легализации частных военных компаний (ЧВК). Законопроект на эту тему был опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно предложению закона «О международных оборонных компаниях», украинские ЧВК смогут действовать за пределами страны, при этом будут зарегистрированы на Украине и обязаны уплачивать налоги.

Также ранее появилась информация о возможном найме Украиной иностранных пилотов из ЧВК США и Канады для управления истребителями F-16.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил Украину с ЧВК, утверждая, что страна ведет войну в интересах Запада и с помощью западного вооружения.

Читайте также:

На Украине заметили яркую вспышку в небе

Масштабное окружение: На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР

Стало известно о гневных дискуссиях на Украине из-за потери позиций под Очеретино
#сша
#налоги
#страны
#информация
#оон
#вооружения
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский офицер рассказал о 28 днях в окружении ВСУ
RT: офицер ВС РФ «Змей» рассказал о 28 днях в окружении ВСУ
01 мая 2024, 12:34

Фото: istockphoto/zabelin

Российский военный под псевдонимом «Змей» рассказал о том, как 28 дней боролся за жизнь, находясь в окружении на Берховском водохранилище в ДНР.
«Постоянно мы оказывались под обстрелом вражеской артиллерии. Нас атаковали, в том числе, танки», — отметил он в интервью RT.
Офицер подчеркнул, что спастись удалось благодаря огневой поддержке сверху. По его словам, до тез пор никто из его взвода не покинул своих позиций, даже «трехсотые». Он сам также получил ранение, которое было обработано на месте.

Российская группа во время контратаки под обстрелом прорвалась глубже в ряды противника. По его словам, наибольшие эмоции он испытал, когда удалось разгромить подразделение «Кракен».

Читайте также:

На Украине назвали причину кадровых чисток в окружении Зеленского

Штурмбригада ВСУ местами находится в полном окружении в Авдеевке

РИА Новости: пока нет речи о полном окружении ВСУ в Артемовске
#танки
#интервью
#эмоции
#новости
#всу
#ранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно об уничтожении целого взвода ВСУ на северском направлении
Военкор Татаринов: под Белогоровкой уничтожен целый взвод ВСУ
01 мая 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Leestat

В районе Белогоровки на северном направлении в результате атаки российских войск с использованием корректируемых авиационных бомб (КАБ) был уничтожен целый взвод солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет aif.ru со ссылкой на военного корреспондента Руслана Татаринова.
По его словам, украинские военные были размещены под Белогоровкой в Житомирской области. Атака была проведена с использованием умных авиационных бомб. В результате погибли 42 солдата. Военный корреспондент также отметил, что большинство погибших украинских военнослужащих были в возрастной категории 55 .

Ранее также стало известно о поражении ангара с техникой ВСУ в результате удара по Дмитровке в Николаевской области. Однако командование украинской армии настоящее время отрицает наличие потерь в технике.

Читайте также:

В Германии признали, что Россия прорвала оборону ВСУ в Донбассе

Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

«Окончательно деградировали»: В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS
#россия
#военные
#всу
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи
Евлаш: первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи
01 мая 2024, 11:53

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году приходит на 5 мая, заявил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в интервью украинскому изданию «Новости Live».
«Да, есть планы после Пасхи. Мы ожидаем. Наша цель — максимально эффективно работать с предоставленным нам оборудованием», — ответил Евлаш на вопрос о предполагаемых сроках начала действия истребителей на украинской территории.
Однако он не уточнил точную дату, отметив, что расписание было изменено несколько раз.

Согласно заявлению министра обороны Бельгии Людивин Дедондер от 26 апреля, королевство может осуществить поставку своих истребителей F-16 в Украину до конца 2024 года.

Читайте также:

В ВСУ рассказали, как будут хранить истребители F-16, чтобы их не поразили ВС РФ

Польша дважды за ночь поднимала в небо истребители из-за «активности авиации РФ»

Немецкий журналист Репке: ВС РФ уничтожат истребители F-16 за несколько недель
#расписание
#журналист
#ночь
#небо
#всу
#вс рф
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове произошел взрыв
01 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинский город Харьков утром 1 мая потряс мощный взрыв, сообщает местное издание «Общественное».
Подробности этого инцидента не уточняются.

В связи с происшествием, в областях Украины, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую и Харьковскую, объявлена воздушная тревога.

В последнее время в Харьковской области произошла серия взрывов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его информации, авиационные удары были нанесены по объектам в Липцах, которые предположительно использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) для атак на Белгород.

Ранее также поступили сообщения о взрывах в контролируемом ВСУ городе Херсоне. Важно отметить, что не было объявлено воздушной тревоги в городе и в прилегающих к нему районах Херсонской области, подконтрольных ВСУ.

Читайте также:

В Харькове прозвучали взрывы

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»

«ВД»: Армия РФ ударила по зданию в Харькове с агентами СБУ и чешскими офицерами
#армия
#тревога
#рф
#сбу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прозоров назвал трагедию 2 мая 2014 года в Одессе спланированной операцией
Прозоров: трагедия в Одессе 2 мая 2014 года не была стечением обстоятельств
01 мая 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Zeferli

Экс-подполковник СБУ Украины Василий Прозоров заявил, что события в Одессе 2 мая 2014 года были спланированной операцией, а не случайным стечением обстоятельств.
В интервью РИА Новости он заявил, что имеется документ, подписанный председателем СБУ Валентином Наливайченко, в котором содержатся предложения по подавлению протестов на юге и востоке Украины после госпереворота.

Этот документ датирован концом апреля 2014 года и был обнаружен Прозоровым, когда он служил в Антитеррористическом центре СБУ.

События в Одессе начались после столкновений между активистами «антимайдана» и сторонниками «евромайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы. Драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «антимайдана», и стала причиной гибели 48 человек, а также пострадали более 250 человек.

Читайте также:

Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье

В Одессе сбитая украинской ПВО ракета попала в «замок Гарри Поттера»

Российские военные поразили средства ПВО в Одессе
#драка
#военные
#ракета
#человек
#дома
#всу
#удар
#сбу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф