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Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что солдаты ВС РФ нанесли удар по Запорожскому судостроительно-судоремонтному заводу в Кривой бухте Запорожья, где производили морские дроны. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, удар был произведен с использованием ФАБов с УМПК. Он отметил, что этот завод играет ключевую роль для Вооруженных сил Украины и главного управления военной разведки страны в производстве морских безэкипажных катеров, предназначенных для терактов и атак в Черном море.
Он также добавил, что удар был нанесен в момент, когда происходила погрузка очередной партии готовых безэкипажных катеров, на которой находились как украинские, так и иностранные специалисты.
Кроме того, он подчеркнул, что киевский режим пытается скрыть этот факт, представляя ситуацию так, будто российская армия нацелилась на находящийся в километре от завода ТЦ с продуктовым и строительным супермаркетами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он также добавил, что удар был нанесен в момент, когда происходила погрузка очередной партии готовых безэкипажных катеров, на которой находились как украинские, так и иностранные специалисты.
Кроме того, он подчеркнул, что киевский режим пытается скрыть этот факт, представляя ситуацию так, будто российская армия нацелилась на находящийся в километре от завода ТЦ с продуктовым и строительным супермаркетами.
«Но точный удар нашей армии не оставил никаких шансов на то, что во вранье режима (Владимира) Зеленского, который разворачивает военное производство вблизи жилой застройки, хоть кто-то поверит», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова