Минобороны сообщило о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова