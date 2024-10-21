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Наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации. Об этом рассказали военные российской группировки войск «Юг», пишет РИА Новости.
«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них испаноязычных наемников есть раненые», — отметил военный.
Бойцы группировки войск «Юг» ранее предоставили записи радиоперехватов переговоров наемников.
В радиоперехвате один из наемников сообщил, что артиллерийские обстрелы, гранаты, РПГ и минометы не прекращаются. Он не может спать всю ночь. Военный также отметил, что у него болит нога, он ощущает, будто ее хотят оторвать.
По его словам, они не в силах разрушить дом, весь состав выглядит сильно потрепанным. Он добавил, что очень холодно и они находятся на пределе сил. В завершение солдат подчеркнул, что им нужна поддержка состава и помощь в эвакуации раненого.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова