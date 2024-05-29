Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

Любое государство вправе передавать вооружение другому, но если это продолжается уже в ходе военного конфликта, и если этим оружием наносятся удары по стороне противника, такая страна становится полноправным участником этого конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру»выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.