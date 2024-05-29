Российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного

Фото: istockphoto/ IherPhoto
Массированные авиаудары по позициям ВСУ нанесены на времевском направлении запорожской линии фронта в районе сел Урожайное и Старомайорское. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары авиабомбами», — сказал он.
Ранее Рогов заявлял, что ВСУ, отходя из Работино Запорожской области, бросили тела своих сослуживцев в полях. Накануне губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в селе Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области обнаружили подвалы с телами украинских военнослужащих. Председатель комиссии подчеркнул, что для киевского режима солдаты являются лишь расходным материалом в «войне до последнего украинца».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В США сделали неожиданный прогноз о будущем Украины
На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»
Дарья Осипова