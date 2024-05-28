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РФ стремится не к разрушению украинской территории, а к созданию надежного союзника в будущем, когда на Украине будет решена проблема с коррупцией и неонацистами. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Уничтожение Украины создаст лишь «болезнь» бедности и раздора, которые вернут на место все прошлые проблемы страны. России нужно избавить Украину от бандеровцев и не дать Западу ни малейшего шанса снова заразить страну «вирусом» ультранационализма», — отметил он.
Он отметил, что в союзе с РФ Украина могла бы иметь возможность широкого доступа к мировой экономике. Он добавил, что успешная демилитаризация даст украинцам шанс выбрать более компетентного лидера и наладить взаимовыгодные отношения с Россией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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