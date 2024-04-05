«Подвиг рядового Максимова»: раненый пулеметчик ВС РФ в одиночку уничтожил 27 военных ВСУ

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Пулеметчик штурмового отряда Родимир Максимов с позывным «Бурхат» в одиночку ликвидировал 27 украинских боевиков. Об этом пишет издание «Известия».
В начале боя в районе Новомихайловки ранило командира группы, в которой состоял «Бурхат». Тогда боец взял командование на себя и с отрядом захватил опорный пункт украинских военных. В том бою Максимов получил ранение в ногу и руку, однако он продолжил выполнять боевую задачу.
Когда ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать занятый российской штурмовой группой рубеж, Максимов, подпустив врага на расстояние огневого поражения, из пулемета Калашникова уничтожил всю группу ВСУ в составе 27 человек.
Ещё два дня Максимову с другими бойцами пришлось оборонять занятую позицию. Они смогли уничтожить танк противника и группу боевиков ВСУ. До прибытия подкрепления раненый «Бурхат» отправился к соседнему опорному пункту ВС РФ, чтобы взять патроны. Путь лежал через минное поле.
За героизм и мужество рядовой Родимир Максимов представлен к высокой государственной награде.
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Когда ВСУ на бронированной машине попытались контратаковать занятый российской штурмовой группой рубеж, Максимов, подпустив врага на расстояние огневого поражения, из пулемета Калашникова уничтожил всю группу ВСУ в составе 27 человек.
Ещё два дня Максимову с другими бойцами пришлось оборонять занятую позицию. Они смогли уничтожить танк противника и группу боевиков ВСУ. До прибытия подкрепления раненый «Бурхат» отправился к соседнему опорному пункту ВС РФ, чтобы взять патроны. Путь лежал через минное поле.
«600 метров было до следующего пункта. Где наши были. Там я без остановки по полю бегал. По минному. Дошел. Повезло тоже», — рассказал Максимов.
За героизм и мужество рядовой Родимир Максимов представлен к высокой государственной награде.
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Элина Позднякова